İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi'ndeki binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Mahalle sakinlerince büyümeden söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek