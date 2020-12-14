İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

14.12.2020 08:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:30

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın, mahalle sakinlerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi'ndeki binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Mahalle sakinlerince büyümeden söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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