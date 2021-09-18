İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Haberler
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İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Alınan bilgilere göre Mustafa T. (22) idaresindeki 16 SNY 210 plakalı otomobil ile Osman A. (26) idaresindeki 16 HU 61 plakalı otomobil, 23. Sokak'ta çarpıştı.

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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