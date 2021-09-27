Son dakika gündem: İnegöl'de çalıntı kamyonetin parçalanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıntı kamyonetin parçalarına ayrılıp hurda olarak satılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde park halindeki 07 APZ 181 plakalı kamyonet, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

İnegöl ilçesinde sanayi sitesindeki bir oto boyacıya getirilen aracın motoru ve şanzımanı söküldü. Başka bir kamyonetin arkasına bağlanan araç, aynı sanayi sitesinde bulunan bir hurda işletmesine çekildi.

Araç sahibinin başvurusu üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, oto boyacı ve hurda işletmelerinin sahiplerini gözaltına aldı.

Kamera kayıtlarında, çalınan kamyonetin oto boyama işletmesine getirilmesi ve parçalandıktan sonra hurdacıya götürülmesi yer alıyor.