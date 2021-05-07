Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını...
Son dakika haberi: İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz"
İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz