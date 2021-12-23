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Son dakika gündem: İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sona erdi

Son dakika gündem: İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sona erdi
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda salı günü başlayan toplantı tamamlandı.

Toplantılarda il müdürleri ile emniyet teşkilatının üst kademe yöneticileri, teşkilatlanma, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, siber suçlar, trafik, terör ve istihbarat konularında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Üç gün süren İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantımızı tamamladık. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir emeği ve gayreti ortaya koyan tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Son dakika gündem: İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sona erdi

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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