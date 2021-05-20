Son dakika gündem: IKBY Eğitim Bakanı, Erbil'deki Maarif Okulunu ziyaret etti
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Son dakika gündem: IKBY Eğitim Bakanı, Erbil'deki Maarif Okulunu ziyaret etti

Son dakika gündem: IKBY Eğitim Bakanı, Erbil'deki Maarif Okulunu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eğitim Bakanı Alan Heme Said, ülkenin önde gelen eğitim kurumları arasına giren Erbil Uluslararası Maarif Okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eğitim Bakanı Alan Heme Said, ülkenin önde gelen eğitim kurumları arasına giren Erbil Uluslararası Maarif Okuluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretinde IKBY Eğitim Bakanı'na Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Valisi Ümit Hoşnav ve Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş da eşlik etti.

Okuldaki eğitim sistemi ve faaliyetler hakkında bilgi alan heyet, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Said, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 16 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitime geçilen Maarif Okulunun uluslararası çapta eğitim verdiğine işaret ederek, bu ziyaretin amacının okuldaki eğitim süreci ve pedagoji sistemini yakından incelemek olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Said, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim kurumlarının kapandığı dönemde Maarif Okulunun da bakanlığın talimatlarına uyduğunu belirterek okula teşekkürlerini ifade etti.

Başkonsolos Karaçay da IKBY Eğitim Bakanı ile Erbil Valisi'ni Maarif Okulunda misafir ettiklerini belirterek, okulun faaliyetleri, altyapısı ve eğitim sistemi hakkında kendilerine bilgi verdiklerini söyledi.

Maarif Vakfının Erbil'deki okulunun dışında IKBY'nin Duhok ve Süleymaniye kentlerinde de yeni projeleri olduğunu aktaran Karaçay, "İnşallah bunları da önümüzdeki dönemde gerek Eğitim Bakanlığının gerek diğer resmi makamların desteğiyle hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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