Son dakika gündem: İHH, Gazze'deki hastanelere ve İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk edenlere yardımda bulundu

Son dakika haberler: İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki hastanelere ve İsrail ordusunun saldırılarından dolayı evlerini terk etmek durumunda kalan Gazzelilere insani yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'deki hastanelere ve İsrail ordusunun saldırılarından dolayı evlerini terk etmek durumunda kalan Gazzelilere insani yardımda bulundu.

İHH Gazze Şubesi Enformasyon Müdürü Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığına Gazze'deki hastaneler için 40 bin litre yakıt yardımında bulunduklarını söyledi.

Şurefa, ayrıca 50 bin Avro değerinde ilaç ve yoğun bakımdaki hastalara hasta bezi sağladıklarını kaydetti.

İHH'nın İsrail saldırılarında yaralananlara 150, her bir şehit ailesine ise 300 Avro dağıtmaya başladığını aktaran Şurefa, İsrail saldırılarından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalanlara 1800 gıda kolisi yardımında bulunduklarını ve her gün 1000 kişiye yemek verdiklerini ifade etti.

Şurefa, ilerleyen günlerde Gazze'ye daha fazla insani yardımda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

?- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci