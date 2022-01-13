Son dakika gündem: Iğdır'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Iğdır'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi yakalandı

Son dakika gündem: Iğdır'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi yakalandı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda operasyonla 9 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 162 gram metamfetamin, 1410 paket kaçak sigara, 21 litre kaçak alkollü içki ve 400 bin lira karşılığında piyasaya sunulmak istenen 1 kilogramlık sahte külçe altın ele geçirdi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: Iğdır'daki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 9 kişi yakalandı

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AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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