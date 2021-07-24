Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
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Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim

Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre IĞDIR'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle jandarma hem karadan hem de havadan trafik denetimi yaptı.

IĞDIR'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle jandarma hem karadan hem de havadan trafik denetimi yaptı.

Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve İran'a sınır olan Iğdır'da jandarma, Kurban Bayramı tatilinde havadan denetim yaptı. Denetimlere Vali Vekili Yusuf Cankatar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca da katıldı. Helikopter ile ana arterler ve trafiğin yoğun olduğu noktaları havadan izleyen Cankadar, Özdurhan ve Yonca, kontrol noktalarındaki çalışmaları da inceledi.Suveren jandarma yol kontrol noktasında da incelemelerde bulunan Cankatar, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetimlerde vatandaşları aşı konusunda bilgilendiren Cankatar, aşı olmak isteyenleri de kontrol noktasındaki sağlık ekibine yönlendirdi.


Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim
Son dakika gündem: Iğdır'da jandarmadan havadan ve karadan denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın

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