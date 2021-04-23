Son dakika gündem: Iğdır'da gönüllü öğretmenlerden köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Son dakika habere göre Iğdır'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler, dağ köylerine giderek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Iğdır'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler, dağ köylerine giderek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Eğitim-Bir-Sen İl temsilciliğince düzenlenen çalışma kapsamında gönüllü öğretmenler, Tuzluca ilçesine bağlı köylerde görevli meslektaşlarıyla öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, oyuncak kitap, bayrak ve balon hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar, öğretmenlerinin sürprizi karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem, AA muhabirine, salgın nedeniyle 23 Nisan'ı kutlayamayan çocuklarla köylerinde bir araya gelerek bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Etkinliğin öğrenci ve öğretmenleri mutlu ettiğini ifade eden Çiğdem, "Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Biz de öğretmenleri öğrencilere götürmek için böyle bir çalışma yaptık. Özellikle köy okullarına ve Iğdır'ın en ücra köylerine gelerek öğrencilerimize hem hediyelerini verdik hem de bayramlarını kutladık. Bu faaliyete gönüllü olan öğretmenlerimize destek verdik. Çocukları köylerinde ziyaret ederek oyuncaklar, bayrak ve kitap hediye ettik." dedi.

Civanlı köyünde yaşayan öğrencilerden Zeynep Ulaş da böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmayan öğretmenlerin köylerine gelerek bayramlarını kutlamalarını anlamlı bulduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer