Son dakika gündem: Iğdır'da gönüllü öğretmenlerden köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Iğdır'da gönüllü öğretmenlerden köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Son dakika gündem: Iğdır'da gönüllü öğretmenlerden köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Iğdır'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler, dağ köylerine giderek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Iğdır'da bir araya gelen gönüllü öğretmenler, dağ köylerine giderek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Eğitim-Bir-Sen İl temsilciliğince düzenlenen çalışma kapsamında gönüllü öğretmenler, Tuzluca ilçesine bağlı köylerde görevli meslektaşlarıyla öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, oyuncak kitap, bayrak ve balon hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar, öğretmenlerinin sürprizi karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem, AA muhabirine, salgın nedeniyle 23 Nisan'ı kutlayamayan çocuklarla köylerinde bir araya gelerek bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Etkinliğin öğrenci ve öğretmenleri mutlu ettiğini ifade eden Çiğdem, "Öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamıyorlar. Biz de öğretmenleri öğrencilere götürmek için böyle bir çalışma yaptık. Özellikle köy okullarına ve Iğdır'ın en ücra köylerine gelerek öğrencilerimize hem hediyelerini verdik hem de bayramlarını kutladık. Bu faaliyete gönüllü olan öğretmenlerimize destek verdik. Çocukları köylerinde ziyaret ederek oyuncaklar, bayrak ve kitap hediye ettik." dedi.

Civanlı köyünde yaşayan öğrencilerden Zeynep Ulaş da böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmayan öğretmenlerin köylerine gelerek bayramlarını kutlamalarını anlamlı bulduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Iğdır'da gönüllü öğretmenlerden köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:16:50. #1.15#

title