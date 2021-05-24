DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
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DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Iğdır'da etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Ağrı Dağı bölgesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selin ardından Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları 184. Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Aralık Belediyesince bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Günün ağarmasıyla Aralık ilçesinde ekiplerce yapılan incelemelerde, selden dolayı bir okulun bahçesi ve bodrum katının da aralarında bulunduğu bazı devlet binaları, ev ve işyerlerinin bodrum katları ile tarım arazilerinin sel suları ve selin getirdiği taş ve topraklarla dolduğu belirlendi.

Ekiplerce bu binalar ile tarım arazilerindeki suyun tahliyesi için iş makineleri desteğinde çalışma yürütülüyor.

Halen süren bu çalışmalar dışında ekipler bölgedeki hasar tespit çalışmalarını da tamamladı.

Ekiplerin söz konusu ilçedeki çalışmaları ve sular altında kalan araziler Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.

Kentte ayrıca Karakoyunlu ilçesinde de rüzgar sebebiyle bazı binaların çatılarının zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Ağrı Dağı bölgesinde yağan yoğun yağış nedeniyle oluşan afetten Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinin etkilendiğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarının görevinin başında olduğunu belirten Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmalarımız şu an tamamlanmış vaziyette. Önemli olan can kaybının ortaya çıkmaması. Devletimiz bütün kurumlarıyla vatandaşımızın her türlü ihtiyacında, sıkıntısında yanındadır. Biz AFAD Başkanlığına zararımızı ileteceğiz, çok ciddi bir zararımız söz konusu değil. Bu durum, yaz dönemlerinde, bahar geçişlerinde karşılaştığımız bir problem."

DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı
DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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DRONE - Etkili olan selin ardından ekiplerce başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı - Haberler
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