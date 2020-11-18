İçişleri: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

18.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:21
İçişleri: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 PKK/KCK'lı teröristin, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 PKK/KCK'lı teröristin, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde  olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İçişleri: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist ikna sonucu teslim oldu
Şırnak'ta 1'i gri kategoride aranan 2 terörist ikna sonucu teslim oldu
PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Ele geçirilen mühimmatın imhası
PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Ele geçirilen mühimmatın imhası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Vladimir Putin Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Ezgi Mola Deniz Seki Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Medya Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 01:15:06. #1.15#
title