Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele genelgesi
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele genelgesi

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele genelgesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, Kovid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele genelgesi - Haberler
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