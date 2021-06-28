Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele genelgesi
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere Covid-19'la mücadele kapsamında "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı