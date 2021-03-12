Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı.
12.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:29
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan