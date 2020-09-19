Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 teröristin ikna çalışması sonucu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 teröristin ikna çalışması sonucu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emiyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu, bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'ye yükseldiği kaydedildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA