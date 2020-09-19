Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 teröristin ikna çalışması sonucu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Şırnak ve Mardin'de 3 terörist teslim oldu
19.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:36

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 teröristin ikna çalışması sonucu Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna yoluyla 3 terörist daha teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emiyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu, bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'ye yükseldiği kaydedildi.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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