Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmalarında PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında örgüte katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
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