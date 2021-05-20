Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu, toplam sayı yıl başından bu yana 71'e yükseldi. - Haberler
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