Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı

21.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:37
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı

Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, 14-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 14-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edildiği bildirildi. Hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldıı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Üçüncüsünü uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.  14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Okan Bayülgen Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Samatta Çağdaş Atan Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Beşiktaş İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 38 bin 874 kişiye işlem yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:37:26. #1.15#
title