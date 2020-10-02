Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından...
02.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:10
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan