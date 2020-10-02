Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından...
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından...

02.10.2020 10:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:10
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre stk, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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