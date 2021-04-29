Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı