Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya çıktığı belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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