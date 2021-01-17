Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu."

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: "28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu.