Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini bildirdi
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini bildirdi

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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