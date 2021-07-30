Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir...

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.