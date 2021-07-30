Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir...
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir...

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu: 'Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir...
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir.

İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili ilk açıklama: Kürt-Türk meselesiyle alakası yok
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu: "Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir... - Haberler
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