Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu'dan uyuşturucuyla mücadelede "anne" vurgusu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede annelerin önemine dikkati çekerek, "Her şey aslında anne baba evdeyken oluyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede annelerin önemine dikkati çekerek, "Her şey aslında anne baba evdeyken oluyor. Hatta uyuşturucunun en çok kullanıldığı yer sorusuna verilen cevaplarda 'kendi evim' ilk sırada. Dolayısıyla anneleri bilinçlendirmek için 'en iyi narkotik polisi anne' adlı bir kampanya başlattık. Hakikaten buna da iyi çalışıyoruz. Amacımız bu meseleyle ilgili anneleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak." dedi.

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı'nda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bakan Soylu, muhtarlarla geçen ay planlanan buluşmanın annesinin vefatı dolayısıyla bugüne ertelendiğini belirtti.

Muhtarlarla kurulan iletişim sayesinde mahallelerdeki birçok sorunun çözüme kavuştuğunu, birçok meseleye de müdahale edildiğini dile getiren Soylu, muhtarların salgınla mücadele çalışmalarına katkı sağladığını anlattı.

İlçenin sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Soylu, gerek İstanbul'da gerekse Gaziosmanpaşa'da en öncelikle güvenlik tedbirlerinden birisinin deprem olduğunu vurguladı.

İlçede önemli kentsel dönüşüm projelerinin takip edildiğini ve pek çok dönüşümün de gerçekleştiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ancak hepimiz biliyoruz ki deprem bize fırsat tanımayabilir. Bunun için önümüzde adım atacağımız iki alan var. Birincisi riskli bina tespitlerine ağırlık vermek, mahallemizi deyim yerindeyse alıcı gözle incelemek ve bina yenilemeleri ile ilgili bilgi sahibi olup gerek belediyemizle gerekse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle bu konuda irtibat içerisinde olmak ve vatandaşımızı da bilgilendirmek. İkinci konu da afet eğitim çalışmaları. Burada aktif olarak sizler vazifelisiniz. Bildiğiniz gibi bu yılı afet eğitim yılı ilan ettik. Bu kapsamda şu ana kadar Türkiye'de ocak ayından bugüne kadar 6 milyon 241 bin 875 kişiye yüz yüze ve online olarak afet farkındalık eğitimi verildi. Bunların içinde 32 bin 234 muhtarımıza ve 46 bin 272 azaya da eğitim verildi. Sosyal medyadaki eğitim içerikli videolarımızın görüntülenme sayısı ise 4 milyon 350 bin 38 oldu. Hedefimiz tüm Türkiye'de bu yıl için 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmektir. Böyle kampanyalara muhtarlarımızın sahip çıkması çok önemli ve çok olumlu sonuç üretiyor. Afet anında da sahada en önemli partnerimiz muhtarlarımız. Onun için bu çalışmaya desteklerinizi ve bu işi sahiplenmenizi beklediğimi ifade etmek isterim. Afişlerini asmak, internet sitelerini duyurmak, artık ne olursa lütfen bu konuda gayretlerinizi esirgemeyin. Ama ifade ettiğim gibi riskli bina tespitlerinde sizlerin gayreti önemli. Aynı şekilde mahallenizdeki toplanma alanları, toplanma tatbikatı, deprem anında ve sonrasındaki ilk 6 saatte yapılacaklarla ilgili bilgilerinizi gözden geçirmek de, o günün sıkıntısını azaltmakta mutlaka büyük etki yapacaktır. Halihazırda İstanbul'da dikkat ederseniz 2 bin 900 toplanma alanı vardı, şu anda İstanbul'da son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 5 bin 599 toplanma alanımız var."

Soylu, İstanbul'da kişi başı toplanma alanının 1,29 metrekareden 3,37 metrekareye çıktığını, ülke genelinde ise toplanma alanı sayısının yaklaşık 25 bin 32 olduğunu belirterek, toplanma alanlarının yaklaşık 5'te 1'inin İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

İstanbul özelinde ciddi bir deprem hazırlığı içerisinde olduklarını, tahliye alanlarının sayısını arttırdıklarını, şimdi barınma alanlarını elden geçireceklerine işaret eden Soylu, AFAD'la ilgili proje aşamasında olan telefon uygulamasının tamamlandığını dile getirdi.

TAMP Ulusal Tatbikatı

Bakan Soylu, 19-21 Ekim tarihlerinde 38 kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Ulusal Tatbikatı yapılacağına, bu konuda hazırlıkların sürdüğünü anımsattı.

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planının bir yandan devam ettiğini ifade eden Soylu, "Afet risklerini azaltma planı yapıyoruz. Yani sanayi ve endüstri afetinden tutun depremine kadar. Doğal ve insan kaynaklı tüm afetler. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla onu bitirmiş olacağız. Akredite olmuş arama kurtarma ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. Halihazırda toplam 6 ekip; jandarma arama kurtarma timi, AKUT, İHH, ANDA, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Mahalle Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ekipleri akredite oldular. Polis arama kurtarma birimimiz de yüksek bir kapasiteyle kuruldu, onların da akreditasyon çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla bu konuda da ciddi bir gayret içindeyiz, ancak bu işin en kritik noktasında sizler varsınız. Birçok depremin ve afetin içerisinde bulunduk, bunların önemli bir bölümünü ve saha çalışmalarının önemli bir bölümünü muhtarlarımızla beraber yaptık ve büyük katkıları oldu." diye konuştu.

2020 yılındaki depremlerde muhtarların ne kadar kilit bir rol oynadığını sahada gayet iyi gördüklerini belirten Soylu, "Arama kurtarma çalışmalarını yönlendirmekten, yardımların ulaştırılmasına kadar her noktada rehberimiz oldular. Bu itibarla sizlerin de şimdiden bu konuya hazırlanmanızı istirham ediyorum ve bu konuda her türlü iletişime de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

"Yüzde 90'ı ev hanımı"

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına da değinen ve yapılan saha araştırmalarında uyuşturucu kullanıcıların annelerinin mesleklerinin yüzde 90 oranında ev hanımı olduğunu söyleyen Soylu, "Yani her şey aslında anne baba evdeyken oluyor. Hatta uyuşturucunun en çok kullanıldığı yer sorusuna verilen cevaplarda 'kendi evim' ilk sırada. Dolayısıyla anneleri bilinçlendirmek için 'en iyi narkotik polisi anne' adlı bir kampanya başlattık. Hakikaten buna da iyi çalışıyoruz. Amacımız, bu meseleyle ilgili anneleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da selamlama konuşması yaptı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, GOP Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir de toplantıya katıldı.

Öte yandan Bakan Soylu, hükümet konağı girişinde kendisini karşılayan çocuklarla sohbet ederek onlara oyuncak armağan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan