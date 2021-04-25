Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, "Onların anlatmadığı. #HDPkkiçinHesapVakti" başlığı ile paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından, yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanacak, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, "Onların anlatmadığı. #HDPkkiçinHesapVakti" başlığı ile paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, 6-8 Ekim 2014'te, HDP ve terör örgütü PKK yöneticilerinin, Kobani olayları ile ilgili verdikleri talimatlar ve yaptıkları açıklamaların, isim isim ve tarih tarih yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaş hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, çok sayıda okul, banka, belediye binası ev ve iş yeri ile aracın tahrip edildiği olaylara ait rakamlara da yer verildi.

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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