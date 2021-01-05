Son dakika gündem: İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin gözaltına alınan kişilerden birinin sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İşte Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum öğrencilerden biri. Hiç kuşkunuz olmasın; devlet, devletliğini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan