Son dakika haberleri: İçişleri: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Son dakika haber: İçişleri: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.