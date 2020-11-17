Son dakika gündem: İBB, İSMEK'İ ERTELEDİ, MÜZE VE SPOR TESİSLERİNİ KAPATTI

Son dakika haberi... İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgını önlemleri kapsamında perşembe gününden itibaren yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışını ileri bir tarihe erteledi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs salgını önlemleri kapsamında perşembe gününden itibaren yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışını ileri bir tarihe erteledi. İBB'ye ait kültür merkezlerinin kapalı kalmasına ve tüm müzelerin yanı sıra SPOR AŞ'nin işlettiği İBB spor tesislerin kapatılmasına karar verildi. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatları da online olarak yapılacak.

İBB'den yapılan açıklamada, "Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı kent İstanbul'dur. Buna göre vaka ve ölüm sayılarının yaklaşık yarısı İstanbul'da gerçekleşmektedir. Benzer bir veri İBB ve iştirakleri çalışanları açısından da geçerlidir. İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı Şubat ayından, bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2000 personelimizin Covit-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu kapsamda İBB olarak, bulaşın hem toplumda hem de çalışanlar arasında yayılmasını önleme ve herhangi bir hizmet aksamasına yol açmamak için, İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.5) İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı