Son dakika gündem: Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
17.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:34
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakanlığın Twitter adresinden, Akar'ın da katıldığı toplantıya ilişkin görseller paylaşıldı.
Bakan Akar'ın toplantıda, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan