Son dakika gündem: HÜDA PAR'dan AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret
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Son dakika gündem: HÜDA PAR'dan AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

12.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:20
Son dakika gündem: HÜDA PAR'dan AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Son dakika habere göre Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Dinç, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Metin Turan ve Yenişehir İlçe Başkanı Muzaffer Beber ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.

Gültekin ile görüşen Dinç, partinin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Gültekin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları ile ilgili Dinç ve beraberindeki partilileri bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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