Son dakika gündem: Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika gündem: Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

16.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:29
Son dakika gündem: Hopa Belediye Başkanı Ekmekçi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi: Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ekmekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hopa Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Ekmekçi, "Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavi sürecini evde geçirmekteyim. Genel sağlık durumum iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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