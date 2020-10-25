Son dakika gündem: Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

Son dakika haberler: Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Ulusal Heyet Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan...

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Ulusal Heyet Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Büyükakın, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da yaşanan İslam ve yabancı düşmanlığının, politikacıların popüler olmak için kullandıkları bir araç haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran insanlık düşmanı, faşist ve ırkçı aklın, maalesef Avrupa'nın şımarık politikacıları olduğunu ifade eden Büyükakın, "Avrupa'nın bu ırkçı politikacıları, Cumhurbaşkanımızı hedef alan karikatürüyle içlerindeki o karanlık medeniyetlerini de dışa vurmuşlar. Bu gibiler insanlık düşmanı olmakla birlikte bu faşistlerle mücadele etmek bizlerin en büyük görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dünyanın vicdanı" olduğu görüşünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını da içinde barındıran ve Orta Çağ karanlığına dönen Avrupa'nın şımarık politikacılarına gereken cevap her türlü platformdan verilmelidir. Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere batının faşist zihniyetine hep birlikte 'dur' demeliyiz. Öfke ve nefret maalesef Avrupa'nın büyük bir hastalığıdır.

Avrupa, teröre ve teröristlere kucak açıyor, yükselen İslamofobiye karşı hiçbir adım atmıyor. Avrupa'da faşizm çok güçlü bir şekilde yayılmaktadır. Avrupalı liderler artık İslam ile uğraşmaktan geri durmazken, Müslümanlarla da dertleri olduğunu artık çok açık bir şekilde belli etmektedirler. Libya'da, Suriye'de ve tüm İslam coğrafyalarında Müslümanların kanını akıtan bu Geert Wilders gibi faşistlere her platformda cevap vereceğiz. Karanlık akıllarını, faşist ve İslam düşmanı olan zihinlerini yüzlerine vuracağız. Bu mücadele insanlık mücadelesidir. Hak ile batılın mücadelesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu