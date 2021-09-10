Son dakika gündem: Hindistan'daki tekne kazasının ardından kayıp 7 kişi aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hindistan'daki tekne kazasının ardından kayıp 7 kişi aranıyor

Son dakika gündem: Hindistan'daki tekne kazasının ardından kayıp 7 kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışmasının ardından kayıp 7 kişinin arandığı, 87 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki Brahmaputra Nehri'nde iki teknenin çarpışmasının ardından kayıp 7 kişinin arandığı, 87 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, yetkililer, bir kişinin hayatını kaybettiği 8 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma ekiplerinin kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Teknelerin çarpışmasının ardından 87 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, yaralı kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu ifade etti.

Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa, hastanede tedavi gören kazazedeleri ziyaret etti.

Brahmaputra Nehri'nde 8 Eylül'de 95 kişinin bulunduğu bir yolcu teknesi, karşı yönden gelen tekneyle çarpışmıştı. Kazanın ardından bir kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Cep telefonu kapkaççısı vücudundaki dövmelerden yakalandı
Cep telefonu kapkaççısı vücudundaki dövmelerden yakalandı
MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, çok sayıda kayıp var
Hindistan'da iki yolcu teknesi çarpıştı, çok sayıda kayıp var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Gülşen Derya Şensoy Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Çağdaş Atan Burak Yılmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Hindistan'daki tekne kazasının ardından kayıp 7 kişi aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:56:43. #1.16#

title