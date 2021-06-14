Son dakika gündem: Hindistan'da toprak kayması: 4 ölü
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Son dakika gündem: Hindistan'da toprak kayması: 4 ölü

Son dakika gündem: Hindistan'da toprak kayması: 4 ölü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilisi Lalhriatzuali Ralte, Mizoram eyaletinin Aizawl bölgesinde şiddetli yağışların etkisiyle toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Toprak kaymasında aynı aileden 4 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Ralte, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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