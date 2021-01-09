Son dakika gündem: Hindistan'da protestocu çiftçilerle hükümet arasında 8. tur görüşmelerinden de sonuç alınamadı

Son dakika haberlerine göre Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında yapılan 8. tur görüşmelerinde yine sonuca varılamadı.

Hindistan'da protestocu çiftçiler ile hükümet arasında yapılan 8. tur görüşmelerinde yine sonuca varılamadı.

The Indian Express'in haberine göre, çiftçi temsilcileri ile hükümet arasında yapılan 8. görüşmede, çiftçiler tarımsal reformların tamamen yürürlükten kaldırılması yönündeki taleplerini sürdürdü.

Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, çiftçilerin reformların yürürlükten kaldırılması talebi dışında bir seçenek sunarsa konuyu dikkate alacağını bildirdi. Ancak görüşmede başka bir seçenek sunulmadığı için toplantının 15 Ocak'ta tekrar yapılmasına karar verildi.???????

Yeni Delhi'ye bazı girişler kapalı

Kasımdan bu yana başkent Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor.

Delhi Trafik Dairesinden yapılan açıklamada, Yeni Delhi'yi doğuda Gaziabad ve güneydoğuda Nodia şehirlerine bağlayan yolların kısmen kapalı olduğu, başkente yolculuk edeceklerin alternatif yolları tercih etmeleri gerektiği kaydedildi.

Dünkü protestolarda, Haryana ve Pencap eyaletlerinde protestocu çiftçiler polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Uttar Pradeş eyaletinde Gaziabad şehrinde protestocular arasında bir çiftçi intihar etmişti.

- Yeni tarım yasaları

Hindistan'da eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylülde kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer