Son dakika gündem: HDP'li milletvekili Önlü ve 2 partiliye "terör örgütü propagandası yapmak"tan soruşturma açıldı
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Son dakika gündem: HDP'li milletvekili Önlü ve 2 partiliye "terör örgütü propagandası yapmak"tan soruşturma açıldı

27.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:53
Son dakika gündem: HDP'li milletvekili Önlü ve 2 partiliye

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli'de etkisiz hale getirilen ve terör örgütü PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde "Tunceli saha sorumlusu" olan terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 2 parti yöneticisi hakkında soruşturma açıldı.

Tunceli'de etkisiz hale getirilen ve terör örgütü PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde "Tunceli saha sorumlusu" olan terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 2 parti yöneticisi hakkında soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, milletvekili Önlü ile aynı partinin Tunceli İl Başkanlığındaki yöneticileri Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun, bir süre önce, terör örgütü PKK'nın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan sözde "Tunceli saha sorumlusu" olan ve 10 Kasım'da güvenlik güçlerince Tunceli'nin Ahpanos Vadisi'nde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Yılmaz" kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in kentte oturan ailesine evinde taziye ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Önlü, Yeşil ve Kasun hakkında bu nedenle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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Önlü hakkındaki soruşturmanın milletvekili olması dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yeşil ve Kasun'a ilişkin soruşturmanın ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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