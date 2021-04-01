HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
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HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Güncel

HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki Van'da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 22 ailenin yaptığı eylem sırasında Halkların Demokratik Partisi Van İl Başkanlığı binasının balkonunda bir kadının gülmesi tepki topladı.

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HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki

VAN - Van'da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 22 ailenin yaptığı eylem sırasında Halkların Demokratik Partisi Van İl Başkanlığı binasının balkonunda bir kadının gülmesi tepki topladı.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 22 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Başkanlığı binasına yürüdü. Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP'li kadın, gülerek karşılık verdi. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren kadının bu hareketi büyük tepki toplarken, il binasına girmek isteyen bir anneyi ise polis ekipleri sakinleştirdi.

HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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