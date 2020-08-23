Son dakika gündem: Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı
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Son dakika gündem: Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök 'kenevir' ele geçirildi; 2 gözaltı
23.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:30

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan'a bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

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