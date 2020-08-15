Son dakika gündem: 'HAYDİ' uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: 'HAYDİ' uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması ilgi gördü.

Son dakika gündem: 'HAYDİ' uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
15.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:17

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması ilgi gördü. Uygulamayı ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş¸ şube müdürlükleri bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurulurken, bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına ise devam ediliyor. Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nca ortak yürütülen çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması da geçen günlerde hizmete alındı. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

203 ASILLI İHBARA MÜDAHALE EDİLDİ

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ uygulamasını ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulamaya 203'ü asıllı, 230'u asılsız olmak üzere toplam 433 ihbar geldi. 11 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta, HAYDİ uygulaması üzerinden Türkoğlu ilçesinde 3 köpeğin bir kamyonetle öldürülmeye götürüldüğü ihbarında bulunuldu. Yapılan araştırmada; 3 sokak köpeğinin uygun teçhizatla toplandığı, hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği, Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği, gerekli sağlık kontrollerinin veteriner tarafından yapıldığı, sağlık durumlarında olumsuzluk olmadığı ve merkezde muhafaza edildiği belirlendi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler 3. Sayfa
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi Spor
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den dikkat çeken öneri: Grip aşısı mutlaka yaptırılmalı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Yalan, tehdit ne ararsan var! 'Polisim' diyerek sevgili olduğu kadını dolandırdı
Yalan, tehdit ne ararsan var! "Polisim" diyerek sevgili olduğu kadını dolandırdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Hazal Kaya'nın bebeğiyle set arkasında verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Ozan Güven Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Genç Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: 'HAYDİ' uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 11:58:50. #1.15#
title