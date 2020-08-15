Son dakika gündem: HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
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Son dakika gündem: HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığınca, çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suc¸ların o¨nu¨ne gec¸mek ve bu konudaki duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü.

Son dakika gündem: HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi
15.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:12

İçişleri Bakanlığınca, çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suc¸ların o¨nu¨ne gec¸mek ve bu konudaki duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ildeki emniyet müdürlüklerinin asayiş şube müdürlükleri bu¨nyesinde çevre, dogˆa ve hayvanları koruma bu¨ro amirlikleri kurulurken bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına da devam ediliyor.

Vatandaşların çevre, dogˆa ve hayvanlara kars¸ı is¸lenen suc¸ları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberles¸me Daire Bas¸kanlıgˆınca ortak yürütülen c¸alıs¸ma sonucu HAYDİ mobil uygulaması hizmete girdi.

Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store u¨zerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve dogˆum tarihi bilgilerini yazarak giris¸ yapabiliyor. Giris¸ yaptıktan sonra cep telefonuna gelen dogˆrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

203 gerçek ihbara anında müdahale edildi

28 Temmuz'da hizmete giren HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonlarına indirdi. Uygulamaya 203'ü gerçek, 230'u asılsız olmak üzere 433 ihbar geldi.

Kahramanmaraş'ta 11 Ağustos'ta HAYDİ uygulaması üzerinden Türkoğlu ilçesinde 3 köpeğin bir kamyonetle öldürülmeye götürüldüğü ihbarında bulunuldu.

Yapılan araştırmada 3 sokak köpeğinin uygun teçhizatla toplandığı, hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği, Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildikleri, gerekli sağlık kontrollerinin veteriner tarafından yapıldığı, sağlık durumlarında olumsuzluk olmadığı ve merkezde muhafaza edildikleri belirlendi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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