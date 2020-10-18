Son dakika gündem: Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı

18.10.2020 18:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:12
Son dakika gündem: Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı

Bir son dakika haberine göre TRABZON'un Düzköy ilçesinde tabancayla rastgele havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan gazi M.Ö.'nün (49) aracında silahlar, mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi.

TRABZON'un Düzköy ilçesinde tabancayla rastgele havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan gazi M.Ö.'nün (49) aracında silahlar, mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi. İfadesinde mühimmatları, olası terör saldırısından korunmak amacıyla taşıdığını söylelyen gazi, adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Alazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin Cevizli mevkisindeki dere kenarında sohbet eden arkadaş grubundan birinin tabancayla havaya ateş etmesinden rahatsız olan çevre sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen şüpheli M.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bölgede terk edilmiş araca rastlanıldı. Ekipler, 23 yıl önce özel harekat polisi olarak görev yaptığı Hakkari'de teröristlerce girilen çatışmada yaralanarak gazi olan M.Ö.'ye ait olduğu tespit edilen araçta, savcılık izni kapsamında arama yaptı. Aramada; araç içinde silahlar, mermi ve 2 adet el bombası ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği ilçe adliyesinde, çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazi M.Ö., ifadesinde, ele geçirilen ve kendisine ait olduğunu itiraf ettiği mühimmatları, olası terör saldırısından korunmak amacıyla yanında bulundurduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili, soruşturma sürüyor.


Son dakika gündem: Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Derviş Zaim Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Maç Ekim Ateş Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Havaya ateş eden gazi yakalandı; aracından silahlar çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 18:17:21. #1.15#
title