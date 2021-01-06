Mahsur kalan kedi, kurtarıldı
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Mahsur kalan kedi, kurtarıldı

06.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:43
Mahsur kalan kedi, kurtarıldı

TRABZON'da düştüğü apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON'da düştüğü apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçaabat ilçesine bağlı Ortamahalle'de havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, duvarı kırıp girdiği boşlukta, mahsur kalan kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı tespit edilen, mama ve sütle beslenen kedi, sokakta koşarak gözden kayboldu.

Mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Mahsur kalan kedi, kurtarıldı
Mahsur kalan kedi, kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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