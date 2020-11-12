Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)
12.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:53
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı