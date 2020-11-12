Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)
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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)

12.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:53

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ait yeni görüntüler (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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