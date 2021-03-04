Son dakika gündem: Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı
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Son dakika gündem: Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı

04.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:42
Son dakika gündem: Hatay Valisi Rahmi Doğan,

Edinilen son dakika haberine göre Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında denetimlerde bulundu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında denetimlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, merkez Antakya ilçesindeki iş yerlerini inceledi.

Doğan ve beraberindekiler, esnaf ile müşterilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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