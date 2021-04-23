Son dakika gündem: Hatay'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Hatay'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Hatay'daki trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hatay'ın Antakya ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada biri polis 4 kişi yaralandı.

Akasya Mahallesi Adliye altgeçidinde Behçet Narin idaresindeki 31 AES 305 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı.

Kazada yaralanan Behçet, Nezahat ve Mina Narin ile polis memuru Ramazan Özerli, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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