Son dakika gündem: Hatay'da zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika gündem: Hatay'da zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda başlayan, ardından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Son dakika gündem: Hatay'da zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
13.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:07

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda başlayan, ardından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Toygarlı Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangına, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan ile 30 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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