Son dakika gündem: Hatay'da zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda başlayan, ardından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytinlik alanda başlayan, ardından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Toygarlı Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangına, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan ile 30 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA