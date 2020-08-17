Son dakika gündem: Hatay'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri... Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti soruşturması kapsamında Nardüzü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ç ve M.G isimli şüpheliler gözaltına alınırken ev ve motosikletteki aramada 1 tabanca, tabancaya ait mermiler ile 7 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA