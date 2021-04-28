Son dakika gündem: Hatay'da yangın çıkan dairede hasar oluştu
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Son dakika gündem: Hatay'da yangın çıkan dairede hasar oluştu

Son dakika gündem: Hatay'da yangın çıkan dairede hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenlik Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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