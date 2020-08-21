Son dakika gündem: Hatay'da üzerine vinçten demir düşen kişi öldü Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Payas ilçesinde vinçten üzerine demir düşen kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Payas ilçesinde vinçten üzerine demir düşen kişi hayatını kaybetti.

Kentte demir ve sac kesim yapan özel bir işletmede çalışan Ali Akkar'ın (24) üzerine vinçten demir düştü.

Ağır yaralanan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akkar, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akkar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA