Son dakika gündem: HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika gündem: HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... HATAY'da düzenlenen operasyonda 1 tabanca, 2 şarjör ve 166 fişek ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

HATAY'da düzenlenen operasyonda 1 tabanca, 2 şarjör ve 166 fişek ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı. Aramada, 1 otomatik tabanca, 2 şarjör ve 166 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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