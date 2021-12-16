Son dakika gündem: HATAY'DA SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 1 GÖZALTI

HATAY'da düzenlenen operasyonda 1 tabanca, 2 şarjör ve 166 fişek ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı. Aramada, 1 otomatik tabanca, 2 şarjör ve 166 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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